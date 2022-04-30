Футболисты «Калуги» встретятся с «Сатурном»

В субботу, 30 апреля, в Калуге пройдет матч пятого тура весенней части Футбольной национальной лиги-2. Клуб «Калуга» может добиться четвертой победы подряд.

В 17.00 на поле стадиона «Анненки» выйдут игроки клуба «Калуга» и раменского «Сатурна».

Наши футболисты добились трех побед в последних матчах. Причем, калужане забили в ворота соперника 11 голов, а пропустили только два.

Посмотреть на игру можно бесплатно. Вход на матч свободный.

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