Футболисты «Калуги» встретятся с «Сатурном»
В субботу, 30 апреля, в Калуге пройдет матч пятого тура весенней части Футбольной национальной лиги-2. Клуб «Калуга» может добиться четвертой победы подряд.
В 17.00 на поле стадиона «Анненки» выйдут игроки клуба «Калуга» и раменского «Сатурна».
Наши футболисты добились трех побед в последних матчах. Причем, калужане забили в ворота соперника 11 голов, а пропустили только два.
Посмотреть на игру можно бесплатно. Вход на матч свободный.
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