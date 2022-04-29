Спортсменка из Калужской области выиграла вторую золотую медаль чемпионата России

В Казани завершается национальный России по плаванию. В четверг, 28 апреля, в пятый соревновательный день представительница Калужской области Мария Каменева завоевала свою вторую золотую медаль. Спортсменка стала лучшей на 50-метровке на спине.

За полчаса до золотого заплыва Каменева пробилась в финал на «полтиннике» кролем.

В пятницу, 29 апреля, в решающем заплыве на дистанции 50 метров брассом выступят Андрей Николаев и Владислав Герасименко.

Хорошие шансы на завоевание награды есть у обнинского спортсмена Михаила Вековищева. Он вышел в финал со вторым временем на 100-метровке кролем.

Сборная Калужской области поборется за медали в мужской эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием.

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