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Организаторы «Калужского космического марафона» объяснили, почему он платный

Николай Егоров
Опубликовано: 27.04.2022 16:49 1 1122
Организаторы «Калужского космического марафона» объяснили, почему он платный

В музее космонавтики в среду, 27 апреля, прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к третьему Калужскому космическому марафону.

В 2022 году он будет платным. За преодоление дистанции в 21 километр участнику придется заплатить 1700 рублей. 

Заместитель губернатора региона Константин Горобцов объяснил, за что берет плата.

- Все марафоны проводятся с учетом стартовых взносов, - сказал чиновник. – Эти деньги нужно, прежде всего, для самого спортсмена. Он получит форму, памятный знак и электронный чип, по которому будет измерен его результат.

Плата также пойдет организаторам за ту большую работу, проводимую ими в течение нескольких месяцев. Практически все марафоны стоят дороже, чем калужский. Кто у нас будет ведущим в этом году? Все будет хорошо. К нам еще рваться будут, чтобы провести наш марафон. 

Напомним, что в 2021 году ведущим Калужского космического марафона был Дмитрий Губерниев.

Праздник спорта пройдет 26 и 27 августа.

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Николай Егоров
Опубликовано: 27.04.2022 16:49 1 1122
Тэги: спорт
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