Сборная Калужской области завоевала первое золото на чемпионате России по плаванию

В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Во второй соревновательный день сборная Калужской области завоевала первую золотую награду.

Ожидаемую победу одержала Мария Каменева, которая выступает за наш регион с 2021 года.

Представительница Калужской области показала лучший результат на 100-метровке на спине, выплыв из одной минуты – 59,43 секунды.

На аналогичной дистанции у мужчин седьмое место занял Дмитрий Савенко.

На 100-метровке брассом четвертый результат показал еще один пловец из Обнинска Владислав Герасименко, который сегодня отмечает свой 21-ый день рождения. Шестое место занял Андрей Николаев. У него также сегодня день рождения. Николаеву исполнилось 30 лет.

В третий день чемпионата России у сборной Калужской области также есть шансы на завоевание медалей. Так, в финал на 100-метровке баттерфляем с третьим временем пробился Михаил Вековищев.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.