В Калуге новое футбольное поле в сквере Волкова обнесут забором

Новое футбольное поле в сквере Волкова будет обнесено забором. Все желающие попасть туда не смогут. Такой ответ городской управы на вопрос калужанки в соцсетях в понедельник, 25 апреля, опубликовал региональный Центр управления регионом.

- Футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками находится в оперативном управлении спортшколы «Торпедо», - говорится в сообщении администрации Калуги. – Здесь будут проводиться официальные соревнования. В целях обеспечения безопасности объект будет огорожен, организуется пропускной режим. В свободном доступе будет физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

Напомним в конце марта власти Калуги заявляли, что сквер Волкова готов на 86%.

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