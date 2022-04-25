Калужские пловцы завоевали бронзу чемпионата России

В Казани стартовал национальный чемпионат по плаванию. На дорожки выйдут 588 сильнейших спортсменов страны из 60 регионов.

В первый соревновательный день сборная Калужской области завоевала одну бронзовую медаль. Своим выступлением награду заслужили Дмитрий Савенко, Сергей Фесиков, Михаил Вековищев и Антон Волошин. Калужане показали третий результат в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

С лучшим временем в финал вышла Мария Каменева. Представительница Калужской области с большим запасом опередила своих соперниц и является главным фаворитом на дистанции 100 метров на спине.

В этой же дисциплине у мужчин в финал пробился Дмитрий Савенко. У него седьмой результат.

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