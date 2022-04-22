В Калуге тренировки к Космическому марафону стартуют 23 апреля

В субботу, 23 апреля, в Калуге стартуют бесплатные тренировки для всех желающих в рамках подготовки к Космическому марафону. Об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.

В 8:45 на набережной Яченского водохранилища начнется разминка. Ее проведут кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Александра Харланова и чемпион мира по полиатлону Андрей Харланов.

В 9:00 стартует тренировочный забег. Для тех, кто сможет – на пять километров. Для остальных – на ту дистанцию, какую удастся преодолеть.

Напомним, проведения Космического марафона запланировано на День города - 27 августа.

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