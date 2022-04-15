В Калуге появится спортивный парк с теннисными кортами и манежем

На Правом берегу в Калуге планируется создать спортивный парк. В него войдут восемь теннисных кортов и еще один футбольный манеж. Об этом рассказал в интервью нашему изданию министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ.

- В районе магазина «Метро» на Тульском шоссе будет создан кластер, - пояснил Сердюков. - Он включит в себя базу «Спутник», появившуюся к чемпионату мира 2018 года, строящийся футбольный манеж и новый спортивный парк. На данный момент инвестор ждет выделения земли. Будут построены четыре крытых и четыре открытых теннисных корта. Также появится еще один детский футбольный манеж. Сколько их не построй, все равно они будут у нас востребованы.

Сроки реализации проекта и стоимость пока не называются.

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