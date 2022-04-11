«Калуга» разгромила «Металлург»
Футбольный клуб «Калуга» провел матч в рамках ФНЛ-2 в Москве.
После первого тайма наша команда уступала «Металлургу-Видное». Хозяева поля забили мяч на 17-ой минуте.
Но во второй половине матча главный тренер «Калуги» Константин Дзуцев сделал ряд замен и ход матча поменялся.
За 45 минут наши футболисты забили четыре мяча. Дубль сделал Иван Лукьянов. По одному мячу забили Николай Суханов и Артемий Лукомский.
4:1 – выездная победа «Калуги» над клубом «Металлург-Видное».
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