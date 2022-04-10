Обнинский «Квант» победил «Зенит» в Калуге

В областной столице прошел матч Футбольной национальной лиги-2. Обнинский «Квант» не может принимать соперников в первом наукограде из-за состояния стадиона. Поэтому пензенский «Зенит» приехал в калужские «Анненки».

«Квант» добился второй победы подряд. И вновь обнинские футболисты забили всего один мяч. На 26-ой минуте Сергей Захаров принес победу над «Зенитом» - 1:0.

Благодаря этой победе «Квант» опередил команду из Пензы и расположился на третьем строчке в своей подгруппе. Правда, в ней разыгрываются только места с 13 по 22.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.