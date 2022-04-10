Волейболистки из Обнинска заняли седьмое место

В Череповце проходит всероссийский финал Первой лиги чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Калужскую область на этих соревнованиях представляет клуб «Обнинск».

В субботу, 9 апреля, наши волейболистки уступили команде «Газпром-Трансгаз-Ухта». Обнинские спортсменки вели со счетом 2:1, но в итоге проиграли 2:3.

В воскресенье, 10 апреля, наши волейболистки выиграли. Девушки из Калужской области победили клуб «Сахалин» - 3:1.

В итоге «Обнинск» занял седьмое место в финале Первой лиги.

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