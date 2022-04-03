Калужанка стала лучшей в России

В Зеленограде завершился чемпионат России по спорту глухих в дисциплине самбо.

Воспитанница калужской школы «Эверест» Есения Павлова выиграла золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов.

Наша самбистка одержала две досрочные победы над представительницами Владимирской и Самарской областей.

Есения Павлова стала чемпионкой России.

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