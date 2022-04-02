Калужские фехтовальщики выиграли медаль в Суздале

Во Владимирской области проходит традиционный всероссийский турнир по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь» памяти В. Мошталева с участием юных шпажистов 2008-2011 годов рождения.

Первые два дня турнира были отданы соревнованиям мальчиков. В командном турнире победу праздновали представители Санкт-Петербурга.

Третье место заняла сборная Калужской области. Медаль нашему региону принесли Кирилл Марочкин, Кирилл Садченко и Глеб Кузин.

Всего за награды боролись 33 команды.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.