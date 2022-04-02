Калужские фехтовальщики выиграли медаль в Суздале
Во Владимирской области проходит традиционный всероссийский турнир по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь» памяти В. Мошталева с участием юных шпажистов 2008-2011 годов рождения.
Первые два дня турнира были отданы соревнованиям мальчиков. В командном турнире победу праздновали представители Санкт-Петербурга.
Третье место заняла сборная Калужской области. Медаль нашему региону принесли Кирилл Марочкин, Кирилл Садченко и Глеб Кузин.
Всего за награды боролись 33 команды.
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