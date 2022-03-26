Футболисты «Калуги» сыграли вничью с брянским «Динамо»

В Калуге прошел товарищеский матч. Местный футбольный клуб встречался с брянским «Динамо».

Хозяева поля открыли счет в начале второго тайма. Гол в составе калужан забил Павел Крыжевских. Брянское «Динамо» смогло отыграться под занавес матча – 1:1.

Уже в воскресенье, 3 апреля, «Калуга» проведет первый официальный матч в 2022 году против обнинского «Кванта».

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