Калужский горнолыжник Александр Андриенко выиграл чемпионат России

Представляющий Калужскую область горнолыжник Александр АНДРИЕНКО стал чемпионом России. В четверг, 24 марта, об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Соревнования проходят в городе Елизове на Камчатке. Андриенко удалось выиграть дисциплину слалом-гигант. Спортсмен оставил позади 73 конкурентов.

В пятницу горнолыжник продолжит выступление на чемпионате России.

Напомним, Александр Андриенко был единственным представителем Калужской области на Олимпиаде в Пекине. Его лучший результат – 26 место в слаломе.

Видео попытки Александра Андриенко на чемпионате России.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.