Яна Рудковская вступилась за гимнаста из Обнинска Куляка

В понедельник, 21 марта, продюсер Яна Рудковская высказалась о возможном наказании для обнинского гимнаста Ивана Куляка.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Катаре воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной выиграл бронзовую медаль и вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

- Понятно, что в спорте, на соревнованиях важно с уважением относиться к любому сопернику, - написала в Телеграме жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. - Но что делать, когда ты не видишь ответного уважения с другой стороны? Когда тебя открыто провоцируют и кричат во время твоего выступления? Когда требуют отстранить от участия за то, какой флаг на твоем паспорте?! Иван Куляк на этапе Кубка мира в Дохе сделал то, что посчитал нужным. Постоял за себя, как смог! С учетом того, как сейчас поступают с российскими спортсменами, это не удивительно.

Сейчас Международная федерация гимнастики требует дисквалифицировать на год россиянина Ивана Куляка за букву Z на груди. Это чудовищная несправедливость! Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы будут проходить без российских спортсменов, а значит, победители будут самыми сильными на планете, за одним маленьким, но важным исключением — сильнее всех, кроме российских спортсменов, которых дисквалифицировали из-за того, что они из России! Ну и как теперь понимать, что спорт вне политики?

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.