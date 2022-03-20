Гимнаста из Калужской области собираются дисквалифицировать на год за букву Z на форме
Обнинского гимнаста Ивана Куляка, а также двух тренеров сборной России собираются дисквалифицировать на один год за то, что спортсмен вышел в начале марта на награждение в катарской Дохе с буквой Z на форме. В воскресенье об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на тренера Валентину Родионенко.
Такое наказание предложила использовать Международная федерация гимнастики.
- Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию, - приводит слова Родионенко ТАСС. - Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела.
Решение по возможной дисквалификации будет принято дисциплинарной комиссией независимого фонда гимнастической этики в конце марта или начале апреля.
Символ Z нанесен на часть техники российской армии на Украине.
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