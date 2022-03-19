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Калуга и Тула разошлись миром на футбольном поле

Николай Егоров , Видео: пресс-служба ФК «Калуга»
Опубликовано: 19.03.2022 11:17 0 147
Калуга и Тула разошлись миром на футбольном поле

В областном центре в пятницу, 18 марта, прошел товарищеский матч между футбольным клубом «Калуга» и дублем тульского «Арсенала».

На стадионе в Анненках в первом тайме хозяева владели инициативой и были вознаграждены голом. Мяч забил Артемий Укомский.

После перерыва в составах обеих команд было сделано немало замен. В результате двух ошибок защиты «Калуги» тульские футболисты дважды подряд огорчили вратаря Алексея Чернова.

Но последнее слово все-таки осталось за «космонавтами». Сергей Храпов эффектным ударом из-за штрафной площади установил окончательный счет – 2:2.

Голы ФК «Калуга» в матче с «Арсеналом-2».

- В этом матче у нас были хорошие действия в атаке, много острых комбинаций, которые мы наигрываем на тренировках, - прокомментировал исход матча главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. – Забили два отличных гола. Мы имели больше моментов, чем соперник. Но не удалось добиться победы из-за индивидуальных ошибок в обороне. Это, конечно, нужно будет поправлять. На теоретических занятиях обговорим с футболистами, как действовать при защите своих ворот. Но отчетный матч дал все-таки больше позитива. Наши игроки находятся под нагрузкой, есть определенное утомление. И все равно удалось показать неплохой футбол в атаке. Также пробовали в матче с «Арсеналом-2» различные сочетания, связки. Что-то понравилось, что-то – нет. Будем делать выводы, это рабочие моменты, притирки в команде, которые находятся на завершающей стадии.

Футбольный клуб «Калуга» должен был в эти дни проводить второй южный сбор. Но руководством было принято решение о том, что команда продолжит тренировочный процесс в родном городе.

- Это, несомненно, влияет. Все-таки в двухразовом режиме в нужное время у нас не получается тренироваться в Калуге, - продолжил Константин Дзуцев. – Тренировки проходят на одном поле и у нас, и у воспитанников спортивной школы. Так что время для занятий у «Калуги» есть только утром. Это, конечно, немного мешает соблюдать тот график, который позволяет футболистам набирать определенные физические кондиции. Но, исходя из реалий, руководством клуба было принято правильное решение об отмене южного сбора. Надеюсь, что в условиях тренировок в Калуге мы сможем хорошо подготовиться к весенней части чемпионата и выступить достойно.

Напомним, что первый официальный матч в 2022 году «Калуга» проведет дома 3 апреля против обнинского «Кванта».

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Николай Егоров , Видео: пресс-служба ФК «Калуга»
Опубликовано: 19.03.2022 11:17 0 147
Тэги: спорт футбол калуга
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