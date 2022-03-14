В Калуге скончался тренер по легкой атлетике Александр Трошин

В возрасте 68 лет в Калуге ушел из жизни тренер по легкой атлетике Александр Трошин. Много лет он проработал в спортивной школе олимпийского резерва «Темп», сообщили в понедельник, 14 марта, в министерстве спорта Калужской области.

Трошин занимался воспитанием спортсменов в нашем городе с 1977 года. Среди его учеников участник Олимпийских игр в Барселоне Вадим Иванов, мастера спорта Илья Коробков, Ирина Заяц, Сергей Белоусов и другие.

Прощание с тренером состоится 16 марта в 10:00 у спортивного зала СШОР «Темп» на улице Пухова.

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