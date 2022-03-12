Волейболисты из Обнинска побеждают в Архангельске
На севере страны стартовал первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. В Архангельске в четверг, 10 марта, прошли матчи квалификации.
В итоге в основной турнир пробились три пары из Калужской области. Представители волейбольного клуба «Обнинск» претендуют на попадание в плей-офф.
Дмитрий Веретюк и Игорь Величко добились двух побед в своей группе над командами из Ростова-на-Дону и Московской области.
Арина Ряжнова и Елизавета Губина также идут без поражений. Обнинские девушки переиграли волейболисток из Санкт-Петербурга и Москвы.
Одно поражение есть у молодых Екатерины Шевцовой и Анастасии Коваленко. Но у девушек также есть шансы на проход в следующую стадию.
Первый этап чемпионата России завершится в воскресенье, 13 марта.
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