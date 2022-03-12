Волейболисты из Обнинска побеждают в Архангельске

На севере страны стартовал первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. В Архангельске в четверг, 10 марта, прошли матчи квалификации.

В итоге в основной турнир пробились три пары из Калужской области. Представители волейбольного клуба «Обнинск» претендуют на попадание в плей-офф.

Дмитрий Веретюк и Игорь Величко добились двух побед в своей группе над командами из Ростова-на-Дону и Московской области.

Арина Ряжнова и Елизавета Губина также идут без поражений. Обнинские девушки переиграли волейболисток из Санкт-Петербурга и Москвы.

Одно поражение есть у молодых Екатерины Шевцовой и Анастасии Коваленко. Но у девушек также есть шансы на проход в следующую стадию.

Первый этап чемпионата России завершится в воскресенье, 13 марта.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!