В Калуге прошел «Кубок Золотого кольца» по плаванию

В областном центре завершился этап «Кубка Золотого кольца» по плаванию. За медали в дворце спорта «Центральный» боролись более 450 участников в возрасте от 9 до 14 лет из 16 регионов и порядка 50 городов страны.

Награды разыгрывались на дистанции 800 метров вольным стилем, 50 и 100 метров во всех видах плавания и в эстафетах.

Калужане завоевали пять медалей. Золотую награду выиграла Виктория Шамкина. Второе место занял Иван Харитошкин. Две бронзовые медали завоевала Мария Петрова. Также с третьим результатом финишировал Артем Антипов.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!