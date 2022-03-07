Волейболистки из Обнинска выиграли медали и пробились в финал

В Череповце завершился финальный этап Первой лиги чемпионата России по волейболу среди команд Центрального федерального округа.

Клуб «Обнинск» в первых двух матчах уступил фаворитам турнира. Но после этого волейболистки из Калужской области добились трех побед подряд. Наши спортсменки переиграли команды из Липецка, Воронежа и Белгорода.

Таким образом, «Обнинск» завоевал бронзовые медали турнира и пробился во всероссийский финал Первой лиги. Турнир также пройдет в Череповце с 4 по 10 апреля.

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