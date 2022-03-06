Гимнаст из Обнинска выступил в Катаре в форме с буквой Z

В городе Доха завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

В мужских соревнованиях бронзовую медаль завоевал обнинский спортсмен Иван Куляк. Воспитанник школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях.

20-летний Иван Куляк вышел на церемонию награждения в форме с буквой Z на груди. Россияне должны были участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!