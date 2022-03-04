Волейбольный клуб «Обнинск» вышел на первое место

В Краснодарском крае прошли игры седьмого тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболе. В городе Белореченск клуб «Обнинск», который представляет на профессиональном уровне Калужскую область, провел четыре матча.

Наши волейболисты без проблем дважды обыграли хозяев площадки – Центр олимпийской подготовки Краснодарского края.

Во встречах с командой «Динамо-МГТУ» из Майкопа «Обнинск» выиграл со счетом 3:0, 3:2.

Таким образом, спортсмены из Калужской области набрали в четырех матчах 11 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России.

В восьмом туре «Обнинск» в Воронеже сыграет с командами «Ростов-Волей» и «Ставрополь-СГАУ». Матчи пройдут с 12 по 15 марта.

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