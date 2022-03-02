«Обнинск» добился двух побед в чемпионате России

В городе Белореченск проходят матчи Высшей лиги «Б» национального чемпионата по волейболу среди мужских команд.

Клуб «Обнинск» провел в седьмом туре уже два поединка.

В первом матче спортсмены из Калужской области без проблем переиграли хозяев площадки – команду Центра олимпийского подготовки Краснодарского края – 3:0 (25:17, 25:15, 25:9).

Второй матч был важен для «Обнинска». Наши волейболисты не могли терять в нем очков.

В среду, 2 марта, «Обнинск» также не отдал ни сета команде «Динамо-МГТУ» из Майкопа – 3:0 (25:14, 25:16, 25:18).

3 и 4 марта спортсмены из Калужской области вновь сыграют со своими соперниками из Краснодарского края и Республики Адыгея.

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