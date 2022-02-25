Горнолыжник Александр Андриенко провел мастер-класс в Калуге

Горнолыжник Александр Андриенко, который участвовал в Олимпийских играх в Пекине, в четверг, 24 февраля, провел мастер-класс в Калуге.

- Мы созванивались с Александром, когда он был на Играх. Договорились о том, что он проведет урок для калужских детей, - рассказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - И такая встреча состоялась на склоне горнолыжного комплекса «Квань». Воспитанники СШОР «Орленок» могли и технику подтянуть, и секрет узнать, как дотянуться до олимпийской мечты.

Ранее глава региона встретился с Андриенко в торжественной обстановке. Также на мероприятии присутствовала мама Александра, которая его тренирует. Ирина Андриенко является тренером по горнолыжному спорту ГАУ КО СШОР «Орленок».

Спортсмену вручили медаль Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

Ирина Андриенко из рук Владислава Шапши получила медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

- Вы единственный, кто представлял Калужскую область на Олимпиаде, - заявил губернатор. - Мы внимательно следили за вашими успехами. Пока нет медали. Но вы показали лучший результат в нашей команде. Это для нас дает уверенность в том, что на следующей Олимпиаде в Италии удастся встать на пьедестал.

Нынешней зимой Андриенко продолжит участвовать в соревнованиях. Он заявлен на этап Кубка мира в Словении и на чемпионат России на Камчатке. В апреле запланированы сборы в Мурманской области, с которых начнется подготовка к следующей Олимпиаде.

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