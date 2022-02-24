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Владислав Шапша наградил единственного представителя Калужской области на Олимпиаде в Пекине

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2022 12:35 0 308
Владислав Шапша наградил единственного представителя Калужской области на Олимпиаде в Пекине

В четверг, 24 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША встретился с горнолыжником, участником зимних Олимпийских игр 2022, Александром Андриенко и тренером по горнолыжному спорту ГАУ КО СШОР «Орленок», личным тренером и мамой олимпийца, Ириной Андриенко.

Владислав Шапша наградил Александра Андриенко медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

Также глава региона вручил медаль Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени Ирине Андриенко.

- Вы единственный, кто представлял Калужскую область на Олимпиаде, - отметил Шапша. - Мы внимательно следили за вашими успехами. Пока нет медали. Но вы показали лучший результат в нашей команде. Это для нас дает уверенность в том, что на следующей Олимпиаде в Италии удастся встать на пьедестал.

Александр Андриенко поделился впечатлениями об участии в Олимпиаде. По его словам, встретили спортсменов гостеприимно, при этом отметил жесткое соблюдение санитарных мер. Молодому человеку удалось избежать карантина в Пекине благодаря тому, что в последний момент он поменял билет на самолет и не полетел с участниками, у которых впоследствии подтвердился коронавирус.

В ближайших планах Александра – участие в Кубке мира в Словении, в Чемпионате России на Камчатке, в апреле состоятся сборы в Мурманской области, а далее – интенсивная подготовка к следующим Олимпийским играм.

- Мы большое внимание уделяем в целом развитию спорта, а в тех направлениях, где нам удается ковать лидеров – особое. Калужская область не северный и не южный регион, но при этом у нас есть Дворец спорта, которым многие могут гордиться, у нас есть пляжный волейбол и мы одни из лидеров в стране в этом виде спорта. Я надеюсь, что и горнолыжный спорт станет нашей гордостью. У нас есть для этого все условия. Александр показывает, что у этого вида спорта есть лидер, что можно и нужно стремиться к высоким наградам, – сказал губернатор.

Напомним, в Пекине Андриенко стал 26-м в слаломе, а составе сборной России закончил выступление на стадии 1/8 финала.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2022 12:35 0 308
Тэги: спорт область
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