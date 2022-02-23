В «Калугу» перешел вратарь из чемпионата Дании

В футбольном клубе «Калуга» подтвердили возвращение вратаря Алексея Чернова. Спортсмен из Козельска уже выступал за команду из областной столицы. После чего провели несколько матчей в Премьер-лиге за клуб «Уфа».

Последним клубом Алексея Чернова был датский «Вайле». После Нового года контракт с футболистов был прекращен. Теперь голкипер вновь вернулся в Калугу.

Вратарь даже успел провести в составе «космонавтов» товарищеский матч. Во вторник, 22 февраля, «Калуга» со счетом 1:2 уступила в Новороссийске ульяновской «Волге».

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