В Калужской области «Лыжня России» состоится 26 февраля

Юбилейные соревнования «Лыжня России» пройдут в Калужской области в субботу, 26 февраля.

Ранее старты были запланированы на 12 февраля, однако их перенесли из-за роста заболеваемости коронавирусом.

- Заболеваемость коронавирусом в регионе существенно снизилась, - заявил в понедельник, 21 февраля, губернатор Владислав ШАПША. - Роспотребнадзор и Минздрав в таких условиях считают возможным проведение массовых мероприятий на свежем воздухе.

Напомним, нынешняя «Лыжня России» будет сороковой за всю историю Калужской области. в забеге примет участие около 5000 человек.

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