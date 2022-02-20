Спортсмен из Калужской области остался без медалей на Олимпиаде

Завершаются Олимпийские игры в Пекине. В воскресенье, 20 февраля, были разыграны последние комплекты медалей в Китае. К сожалению, российские спортсмены остались без наград.

В Пекине выступал только один представитель калужской области. Александр Андриенко в составе сборной России вышел на старт командного первенства горнолыжников в параллельном слаломе. К сожалению, наши спортсмены не смогли пройти даже стадию 1/8 финала. Россияне уступили итальянцам.

Александр Андриенко выиграл свой заезд, но это не помогло нашей сборной.

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