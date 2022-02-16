Спортсмены из Калуги поддержали олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву

В Калужской области воспитанники двух спортивных школ присоединились к всероссийской акции и записали видеообращение фигуристке Камиле Валиевой. Таким образом юные фигуристы хотят поддержать олимпийскую чемпионку Пекина, которая оказалась в центре допинг-скандала.

Видео записали фигуристы из обнинской школы «Олимп» и калужского «Космоса». Смотрите ролик в нашем Telegram.

Напомним, что 15-летнюю Камилу Валиеву обвинили в употреблении допинга после победы сборной России в командном турнире по фигурному катанию. Спортсменка все-таки продолжила выступление на Олимпийских играх. Во вторник, 15 февраля, Валиева с лучшим результатом завершила короткую программу в личных соревнованиях.

В четверг, 17 февраля, Камила, несмотря на все обвинения, попытается завоевать вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Китае по итогам произвольной программы.

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