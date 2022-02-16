Калужский горнолыжник Александр Андриенко занял 26 место в слаломе на Олимпиаде в Пекине

Представляющий Калужскую область горнолыжник Александр АНДРИЕНКО утром в среду, 16 февраля, принял участие в слаломе на Олимпиаде в Пекине.

Первую попытку Александр завершил с 31 временем, отстав от лидера на 3,55 секунды.

Во второй попытке Андриенко улучшил время прохождения трассы почти на четыре секунды и занял итоговое 26 место. Но отставание от лидера большое – 7,08 секунды.

Олимпийским чемпионом в слаломе стал француз Клеман Ноэль. Серебро и бронза – у австрийца и норвежца.

У Андриенко было текущее 25 место, но потом его опередил один участник.

В субботу, 19 февраля, горнолыжник примет участие в командных соревнованиях в параллельном слаломе (начало – в 6:00, трансляция на «Матч Арена» и «Матч ТВ»).

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