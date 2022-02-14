Футбольный сезон возобновится калужским дерби

Стал известен календарь весенней части Футбольной национальной лиги-2. В подгруппе «Б» выступят два клуба из нашего региона – «Калуга» и обнинский «Квант».

Эти две команды и проведут первый матч после зимней паузы. Игра пройдет в Калуге в воскресенье, 3 апреля.

Напомним, что «Калуга» и «Квант» будут бороться в турнире только за места с 13 по 22. Обнинская команда пока идет на 18-ой позиции. А футбольный клуб «Калуга» располагается на 21-ом месте.

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