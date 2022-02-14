Калужский горнолыжник Александр Андриенко выступит еще в двух дисциплинах на Олимпиаде в Пекине

Представляющий Калужскую область горнолыжник Александр АНДРИЕНКО еще дважды выйдет на старт на Олимпийских играх в Пекине. В понедельник, 14 февраля, об этом сообщили в министерстве спорта региона.

16 февраля Андриенко выступит в слаломе (начало в 5:15 по московскому времени, трансляция на «Матч ТВ»), а 19 февраля - в командных соревнованиях в параллельном слаломе (начало – в 6:00, трансляция на «Матч Арена» и «Матч ТВ»).

Как мы уже рассказывали, 13 февраля Андриенко не смог финишировать во время соревнований в гигантском слаломе. Во время спуска в сильный туман горнолыжник наехал на яму и сошел с дистанции. Обошлось без травм.

Падение Андриенко 13 февраля.

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