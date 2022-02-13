Горнолыжник из Калужской области Александр Андриенко не финишировал в первой попытке в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине

Как мы уже рассказывали, в 5:15 утра по московскому времени в воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде в Пекине началось выступление представляющего Калужскую область горнолыжника Александра АНДРИЕНКО. Он принял участие в гигантском слаломе.

В первой попытке Андриенко не финишировал.

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