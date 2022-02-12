Калужский горнолыжник Александр Андриенко выступит на Олимпиаде в Пекине рано утром 13 февраля

В 5:15 утра по московскому времени в воскресенье, 13 февраля, представляющий Калужскую область горнолыжник Александр АНДРИЕНКО начнет выступление на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен примет участие в гигантском слаломе.

Трансляция запланирована на телеканале «Матч! Арена». У Андриенко текущий 42-й рейтинг в мире в данной дисциплине.

Четыре года назад на Олимпиаде в Южной Корее Александр Андриенко не смог выйти на старт, получив травму во время тренировки.

В гигантском слаломе горнолыжники на высокой скорости (до 70 км/ч) спускаются с горы, объезжая ворота. У участников будет две попытки. Победит тот, кто не затратит наименьшее время на прохождение трассы.

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