Волейболистки из Обнинска обыграли команду из Воронежа

В Калужской области стартовали матчи полуфинального этапа первой лиги чемпионата России по волейболу среди женских команд. Клуб «Обнинск» на своей площадке в пятницу, 11 февраля, встречался с «СШОР-ЛЕСТЕХ» из Воронежа.

Наши волейболистки добились победы со счетом 3:1.

12 и 13 февраля «Обнинск» сыграет с командой из Белгорода.

В случае успеха клуб из Калужской области пробьется в финал первой лиги чемпионата России по волейболу.

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