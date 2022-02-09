В Калуге пройдет Суперфинал Единой Лиги Европы по баскетболу 3Х3

В День космонавтики, 12 апреля, в Калуге пройдет международный турнир по баскетболу 3Х3 - Суперфинал Единой Лиги Европы. Игры состоятся в Дворце спорта «Центральный», сообщил в среду, 9 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- А уже в феврале в Калужской области начнется создание Центра развития баскетбола 3х3, новой олимпийской дисциплины, - прокомментировал глава региона.

Эти проекты Шапша обсудил 9 февраля на встрече с советником министра спорта России Сергеем Фоминым.

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