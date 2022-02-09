Калужский горнолыжник Александр Андриенко готовится к стартам на Олимпиаде в Пекине

Представляющий Калужскую область горнолыжник Александр АНДРИЕНКО готовится к старту на Олимпиаде в Пекине.

Он уже прилетел в столицу Китая и проводит тренировки.

Андриенко выступит в гигантском слаломе в воскресенье, 13 февраля. Квалификационные заезды начнутся в 5:15 утра по московскому времени. Трансляция запланирована на телеканале «Матч! Арена». У Андриенко текущий 42-й рейтинг в мире в данной дисциплине.

В среду, 9 февраля, правительство Калужской области опубликовало комментарий мамы и по совместительству тренера Ирины АНДРИЕНКО:

- Олимпиада стартовала, спортсмены адаптируются к новым условиям. С Александром соседствуют наши горнолыжники – Иван Кузнецов, в ближайшее время прилетает Александр Хорошилов. В питании привычная кухня, без экспериментов. А вот на трассах уже все отметили, что снег не такой, как в Европе, «сухой», так сказать. Людям, которые готовят лыжи, нужно поколдовать! Должны быть острые канты, и нужно попасть в мазь для скорости. Все будет зависеть от постановки трассы, склон непростой – уклоны, перепады присутствуют – но интересный. Держим кулачки!

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