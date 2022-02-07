Волейбольный клуб «Обнинск» вышел на первое место в чемпионате России

В первом наукограде прошли матчи шестого тура высшей лиги «Б» национального чемпионата по волейболу. Клуб «Обнинск», который впервые выступает среди профессионалов, на своей площадке принимал команду «Дагестан». Волейболисты провели два поединка.

В первом матче спортсмены из Калужской области добились победы со счетом 3:1.

Вторая встреча также успешно началась для «Обнинска». Хозяева площадки выиграли первый сет. Но после этого, несмотря на поддержку переполненного зала, наши волейболисты уступили три следующие партии.

Даже потерпев одно поражение, «Обнинск» вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Борьба за золотые медали и путевку в высшую лигу «А» обострилась. Четыре клуба имеют практически одинаковые показатели после шести туров.

«Обнинску» предстоит еще сыграть в Белореченске, Воронеже и Тюмени. Заключительные матчи регулярного чемпионата наша команда проведет в апреле в Калужской области.

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