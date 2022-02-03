В Калуге отменили соревнования по конькобежному спорту из-за коронавируса
В Калуге отменили запланированные на 5 февраля Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Об этом в четверг сообщили в министерстве спорта Калужской области.
Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.
Соревнования планируется провести, новая дата пока не называется.
Напомним, старты были приурочены к началу Олимпиады в Пекине. В них должна была принять участие известная калужская конькобежка Анна Чернова.
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