В Калуге отменили соревнования по конькобежному спорту из-за коронавируса

В Калуге отменили запланированные на 5 февраля Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Об этом в четверг сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

Соревнования планируется провести, новая дата пока не называется.

Напомним, старты были приурочены к началу Олимпиады в Пекине. В них должна была принять участие известная калужская конькобежка Анна Чернова.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!