В Калуге прошел Кубок молодежной Палаты по быстрым шахматам

30 января в Инновационном культурном центре прошёл Кубок молодежной Палаты по быстрым шахматам.

Турнир организован членами молодёжной Палаты при Городской Думе Калуги, участвовали в нём спортсмены от 6 до 16 лет.

Проверить свои силы решили 40 юных шахматистов. Победителя ждал кубок молодёжной Палаты, больше половины участников получили награды – 21 приз в семи номинациях.

Соревнования проходят по швейцарской системе в 9 туров, контроль времени 10 + 5.

Турнир идёт в зачёт российского рейтинга, по итогам участники смогут повысить свой спортивный разряд.

Поздравил с открытием турнира и пожелал успехов юным шахматистам Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

- В очередной раз члены молодёжной Палаты при Городской Думе Калуги вышли с замечательной инициативой – провести шахматный турнир с участием калужан в возрасте от 6 до 16 лет. Мы с интересом наблюдали, как серьёзно юные шахматисты относятся к каждой партии, все ребята очень мотивированы. Надеюсь, что турнир станет традиционным, и в дальнейшем участвовать в нём будет все больше молодых спортсменов, – прокомментировал Юрий Моисеев.

Быстрые шахматы – это вид шахмат, в которых каждому игроку дается меньше времени на обдумывание своих ходов, чем позволяет обычный контроль времени турнира

Швейцарская система в шахматах – формат проведения турниров, своего рода масс-старт (по аналогии с лыжами или биатлоном). Впервые была применена на шахматном турнире в Цюрихе в 1895 году.

Турнир проходит без выбывания, в каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбираются так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков. За счёт этого из турнира исключаются партии между заведомо несопоставимыми по силе противниками.

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