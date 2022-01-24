В Калужской области «Лыжню России» перенесли из-за омикрон-штамма коронавируса

В Калужской области запланированная на 12 февраля «Лыжня России» не состоится. Соревнования перенесли из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом вечером в понедельник сообщили в министерстве спорта региона.

- Важно! Из-за пандемии и распространения штамма «Омикрон» в Калужской области «Лыжня России» переносится. О дате будет сообщено, - говорится в сообщении Минспорта.

Напомним, соревнования 12 февраля должны были стать юбилейными – это сороковой массовый забег. По предварительным оценкам, на «Лыжню России» могло собраться до 5000 участников.

С 24 января в Калужской области постановлением правительства введен запрет на публичные массовые мероприятия более чем с 50 участниками.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!