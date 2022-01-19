Юбилейная «Лыжня России» пройдет в Калуге 12 февраля

В субботу, 12 февраля, в Калуге пройдет традиционная «Лыжня России». Это будет юбилейный сороковой забег, сообщили в среду, 19 января, в правительстве региона.

Соревнования пройдут на базе спортивной школы по конному спорту в Анненках.

Любители пробегут 2 километра, профессионалы – 5 или 10 километров, дети 2015 года рождения и младше – 300 метров.

Всем участникам подарят памятные шапочки и номера, а детям – еще и сладкие призы, сообщили организаторы.

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