Топовый детский тренер Дмитрий Головачев: футбольному клубу «Калуга» не надо бояться проигрывать

В большом футболе калужским спортсменам пока не удается достичь высоких результатов. Зато последние годы радуют наши юноши.

В 2021 году воспитанники школы «Калуга» выиграли Спартакиаду молодежи России среди команд ЦФО. При этом нашими юными футболистами активно интересуются ведущие академии страны.

Калужане активно переезжают в другие города, после чего начинают играть даже за сборную России.

Молодой тренер спортивной школы «Калуга» Дмитрий ГОЛОВАЧЕВ уже воспитал нескольких игроков для юношеских национальных команд. Сейчас специалист продолжает активно тренировать. В его группах занимаются более 160 футболистов.

Дмитрий Головачев рассказал о начале своего пути в футболе, тренерской карьере, взаимодействии с ФК «Калуга» и мечтах о профессиональном спорте.

Любовь к футболу

- Дмитрий, как ты пришел в футбол?

- Это случилось, когда мне было 7 лет. Моим первым тренером стал Вячеслав Зенкин. Он пришел в 16-ую калужскую школу и пригласил всех заниматься футболом. Я сразу заинтересовался этим предложением. Нас записалось на секцию пять человек. Но уже через год остался только я один.

- Чем для тебя был футбол?

- Эту игру я полюбил всей душой. И чем больше тренировался, тем больше мне нравился футбол. Уже в 12 лет, когда я перешел в команду к Михаилу Стрыкову, понял, что с этой игрой я хочу связать всю свою жизнь.

- Если вспоминать условия для тренировок в перестроечные годы и сравнить их с сегодняшними реалиями, как можешь охарактеризовать разницу?

- Это просто небо и земля. Условия сейчас несравнимо лучше. Во-первых, мы тренировались в школьных залах. Во-вторых, естественные поля были плохого качества. Во время и после тренировок постоянно скрипел песок на зубах. Сейчас же созданы все условия для занятий детей.

Но 30 лет назад во дворах всегда играли в футбол. В наши дни детей больше интересуют гаджеты.

- Какое отношение к футболу было у тебя в юношеские годы?

- Меня уже со второго класса родители перестали возить на тренировки. Я ездил все время сам. Представляете, с Ольговки с двумя пересадками рано утром ехал в Анненки. А мне было 8-9 лет. Сейчас такое не часто увидишь.

Просто очень любил футбол. Я не пропускал тренировки. Даже и подумать об этом не мог.

- Кто из ребят 1979 года пробился в профессиональный футбол?

- У нас было хорошее поколение. Со мной в параллели играли Сергей Митин и Сергей Волков. Они тренировались в «Дельфине» у Сергея Шалаева. Евгений Лосев, Максим Аристархов – это те люди, которые поиграли в футбол на самом высоком уровне.

Возраст был сильный. Мы выиграли бронзовые медали в финале первенства России. По пенальти тогда победили московский «Локомотив» с Дмитрием Булыкиным в составе.

- Дмитрий, и такие успехи достигались при небольшом финансировании, «убитых» полях и скудной экипировке.

- Сейчас у меня ребята хвастаются, насколько дорогие у них бутсы. Это не очень хорошо. У нас же были одни бутсы фирмы Adidas, которые мы прошивали, мазали вазелином. Следили за футбольной обувью так, как люди сейчас ухаживают за дорогим автомобилем.

- На какой позиции ты выступал в юношеском футболе?

- Всегда играл крайнего полузащитника, бегал от своей штрафной площади до чужой, выполняя большой объем работы. Физически было тяжело, но для этого мы и тренировались очень много.

- Мог ли ты пробиться в профессиональный футбол?

- У меня были предложение, но в какой-то момент я получил неприятную травму. В последствие понял, что пойду в футболе другим путем.

Дмитрий Головачев в матче чемпионата Калуги по мини-футболу.

Тренер в 16 лет

- В 16 лет ты получил предложение стать тренером.

- Директор 16-ой калужской школы, где я сам учился, Виктор Маломуж любил футбол. Он мне и предложил возглавить секцию. Я тренировал ребят 1985-1986 годов рождения. Из того набора Евгений Юшечкин в последствие поиграл за юношескую сборную России.

В 1999 году я уже стал официально тренировать в спортивной школе «Торпедо».

- У тебя не было кумиров среди игроков. Но наверняка нравится работа каких-то тренеров. Чей подход к делу тебе ближе всего?

- В начале моей карьеры находились на слуху имена Лобановского, Бескова, Романцева. Но тогда было сложно достать какие-то конспекты и записи, чтобы перенять их опыт.

А в современном футболе по темпераменту мне очень подходят такие тренеры, как Гвардиола, Клопп, Симеоне. Очень нравится, как они ведут себя на футбольном поле, как живут игрой. Я и сам такой же, отдаю себя полностью футболу.

В России больше всего располагает к себе Леонид Слуцкий.

- Какой тебе футбол ближе: защитный или атакующий?

- Тут ответ однозначный. Все мои команды играют в атаку, используя высокий прессинг. Мне такой футбол больше нравится. Игра ведь для зрителей. Они должны видеть голы.

- Ни для кого не секрет, что в российском футболе очень мало дриблеров - футболистов, которые могут обыграть. И эти проблемы тянутся из детско-юношеских спортивных школ. Там зачастую тренеры не приветствуют риск и обводки. Ты своим воспитанникам не запрещаешь творить на поле, обыгрывать соперников?

- Вообще это бич российского футбола. Это я знаю и как игрок, и как тренер. Раньше все-таки уличный футбол помогал улучшать технику и мастерство. А сейчас дети во дворе практически не играют. Если им еще и в спортивной школе запрещать индивидуально действовать, то где они научаться вообще обыгрывать соперника?

Я стараюсь раскрывать своих воспитанников. Мои ребята не боятся идти в обыгрыш. Например, Егор Акимов, который сейчас имеет профессиональный контракт с московским «Динамо» и является игроком юношеской сборной России, очень сильно выделялся в моей команде. Когда у него был мяч, я сам просил, чтобы он шел в обыгрыш.

Вопрос, который был задан, - один из самых актуальных для российского футбола. Мы именно поэтому и отстаем от европейских стран. Там никогда не запрещают обыгрывать. У нас же многие тренеры стараются с детских лет получить какой-то результат.

- Но победы на юношеских турнирах не дают никаких гарантий, что в итоге из команды хотя бы один игрок пробьется в профессиональный футбол.

- Я и сам в начале карьеры пытался давать какой-то результат. Сейчас понимаю, что индивидуальное развитие игрока намного важнее медалей и кубков. Но турниры и игры все-таки нужны. Просто тренер обязан донести до воспитанников, что победа в матче – не главный результат. Игра должна доставлять мальчишкам удовольствие.

Приведу в пример слова того же Леонида Слуцкого. Он сказал, что в Европе умеют радоваться забитым голам. Команда может проигрывать 0:15. Но после своего гола футболисты искренне радуются, как будто они выиграли Лигу чемпионов. Этот момент также отличает наших игроков от европейских.

Результат в детско-юношеском футболе до 12 лет абсолютно не важен. Потом начинается первенство России, там нужно побеждать, показывать себя.

Министр спорта Калужской области Олег Сердюков награждает команду Дмитрия Головачева.

- Наверняка родители не рады, когда их дети проигрывают со счетом 0:15.

- От родителей вообще многое зависит. Зачастую они сильно мешают. После, скажем, таких поражений папа может отбить всю тягу ребенка к футболу. А тренер это просто не в состоянии проконтролировать. Очень важен треугольник «Родитель-тренер-ребенок». Во главе, естественно, стоит будущий футболист. Если этот треугольник сбалансирован, тогда будет все хорошо.

- Дмитрий, думал ли ты в начале карьеры, что к 42 годам сможешь воспитать нескольких игроков юношеской сборной России?

- Наверное, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, я всегда хотел развиваться, достигать определенных результатов. Футбольный тренер – профессия, в которой нет совершенства. Я посещаю много вебинаров, часто общаюсь со своими коллегами из ведущих академий России.

Немного жалею только об одном. У меня не было возможности продвинуть моих ребят 2002 года рождения. Сейчас появились нужные знакомства. В том числе и поэтому пять игроков 2006 года рождения, которых я воспитал, выступают за команды ведущих футбольных академий страны. Многими другими также интересуются.

В начале моего тренерского пути это показалось бы невозможным. Но на данный момент я горжусь тем, что калужские игроки пробиваются в сборную России, подписывают в 16 лет профессиональные контракты с топ-клубами.

Если говорить о персоналиях, то Александр Мосин играет в национальной команде и является капитаном «Краснодара». Егор Акимов имеет контракт с московским «Динамо». Влад Поляков – основный защитник «Ростова», Александр Тюмин – вратарь академии «Чертаново». Сейчас санкт-петербургский «Зенит» другими моими воспитанниками интересуется.

Футболисты 2002 года рождения из Калуги на домашнем турнире «Калуга Джуниор Кап» в 2017 году.

Футбольный клуб «Калуга»

- Если переходить к взаимодействию с футбольным клубом «Калуга», скажи, почему же так мало талантливых местных игроков закрепляются в нашей команде?

- Я выскажу свое личное мнение. Уверен, что работа между футбольными школами и клубом выстроена неправильно. Прежде всего, «Калуга» должна массово приглашать иногородних игроков только в одном случае: если ставит задачи занять первое место. Тогда, действительно, надо платить деньги за хороших футболистов. Будет результат, будут ходить болельщики на стадион, появится интерес к клубу и игре в нашем регионе.

Но если нет задачи занять первое место – должны играть свои воспитанники. Можно привести пример калужского «Локомотива», откуда уезжали наши футболисты в Высшую лигу. Есть и другие команды. Посмотрите на «Чертаново». Они начали играть детьми по Второму дивизиону. Примерно этой же командой пробились в Футбольную национальную лигу. Я всех этих ребят знаю. И они не сильнее калужан. Мы обыгрывали то же московское «Динамо», в котором выступал форвард сборной России Константин Тюкавин.

Футбольному клубу «Калуга» надо не бояться проигрывать. При этом давая возможность развиваться местной молодежи.

Также я считаю, что тренировать команду должен местный специалист.

В 2022 году должно произойти одно важное для нашего футбола событие. В Калуге появится молодежная команда, которая будет выступать на полупрофессиональном уровне. По моему мнению, ее должен возглавить тренер, который имеет опыт работы в детско-юношеском футболе.

- Дмитрий, но откуда тогда брать «Калуге» футболистов, если 6-8 игроков 2006 года рождения у тебя уезжают в другие города?

- Есть пример 2002 года рождения. В моей команде и в спортивной школе «Торпедо» было много топовых талантливых футболистов. В «Калугу» попали девять моих воспитанников. Сейчас остался один Андрей Косенко. Парень талантливый, но протирает скамейку запасных, ему просто не дают играть.

- Как же так получилось, что никто из ребят 2002 года рождения не заиграл не только в «Калуге», но и в других профессиональных клубах страны?

- Тут все очень просто. Тренерский состав молодежной команды «Калуги» просто отбил всякое желание у игроков заниматься футболом. А я не имел возможности помочь своим воспитанникам, просто не было знакомств в других академиях и спортивных школах. К тому же сам тогда мечтал, чтобы калужские ребята начинали играть по профессионалам в родном городе.

Команда Дмитрия Головачева - победители турнира Спартакиады молодежи России в Иваново.

Реалии и мечты детского тренера

- Дмитрий, а как вообще сейчас живут детские футбольные тренеры? Зарплаты соответствуют тем усилиям, которые вы вкладываете в будущих звезд?

- Ничего кардинально за последние годы не поменялось. Труд тренеров адекватно не оценен теми людьми, которые пишут государственные стандарты. Чтобы специалист зарабатывал более или менее нормальные деньги, он должен вести несколько групп детей. У меня сейчас больше 160 ребят. При этом пока не страдает качество. Три команды разных возрастов в 2021 году стали чемпионами Калужской области.

Мои ребята в 2021 году выиграли спартакиаду молодежи России. 19 футболистов получили звание кандидатов в мастера спорта.

Хорошо получают детские тренеры только в частных спортивных школах. Там у тебя есть одна группа, ты полностью уделяешь внимание 20-30 юношам.

- Дмитрий, в заключение хотелось бы узнать, как ты видишь продолжение своей профессиональной карьеры?

- Буду продолжать расти, совершенствоваться, учиться. Я полон сил и энергии, чтобы дальше развиваться.

Хочу, чтобы наладилось взаимодействие с футбольным клубом «Калуга». Чтобы у нас были добрые, искреннее и правдивые отношение. Конечно, мы должны при правильно выстроенной системе передавать своих воспитанников в ФК «Калуга», чтобы они росли и продвигались в более сильные клубы.

- В профессиональном футболе хочешь себя попробовать?

- В последнее время начал об этом задумываться. Есть желание отучиться на лицензию «B». Как детский тренер я востребован. Зовут и в московское «Динамо», и в «Краснодар», и в «Чертаново». Но уезжать не хочу. А во взрослом футболе обязательно себя попробую.

Ответ от ФК «Калуга»

Мы попросили прокомментировать слова тренера Дмитрия Головачева о ФК «Калуга» генерального директора клуба Олега МИТРОФАНОВА.

- Вы согласны, что у игроков 2002 года рождения тренеры дублирующего состава отбили тягу к занятиям футболом?

- Вообще эту команду клуб готовил под себя. Мы даже сделали международный юношеских турнир «Калуга Джуниор Кап» специально для них. Он проходил два года подряд. В нем участвовали сильные академии России и зарубежья. Как раз в такой компании могли прогрессировать калужские футболисты 2002 года рождения.

Они тренировались впоследствии под руководством наших тренеров – Николая Сидорова и Эдуарда Демина. А эти специалисты возглавили вскоре две спортивные школы – «Калуга» и «Торпедо».

Почему игроки 2002 года рождения не стали профессиональными футболистами? Наверное, потому что были недостаточно качественно подготовлены. В детском футболе они могли давать результат. Во взрослой команде не получилось выдержать уровень нагрузок. Он там на порядок выше. Это скажет любой специалист.

Дмитрий Головачев считает, что ребята 2002 года рождения были топовыми. А мое мнение – их надо было еще серьезно готовить, чтобы они стали профессионалами.

Игроки, которые сейчас уезжают из Калуги в другие юношеские академии, все равно еще занимаются футболом в детском режиме. Хорошо, если они дорастут до профессионального уровня. Я буду тогда аплодировать стоя. Но юноши теряются не потому, что их замордовали тренеры нашего дубля. Просто предъявляемые требования профессионального футбола для многих воспитанников калужских спортивных школ непосильны.

- Кто все-таки должен возглавлять ФК «Калуга» - иногородний или местный специалист?

- У нас было много калужских специалистов – Вадим Жердев, Эдуард Демин, Виталий Сафронов. Но самые лучшие мои воспоминания связаны с 2013 годом. Тогда работал с командой Владимир Волчек совместно с Виталием Сафроновым и Николаем Сидоровым. Но главную скрипку все-таки играл Владимир Семенович.

Если бы был калужский специалист с тренерским опытом и нужной лицензий, я бы никого не искал.

Прописка главного тренера не важна. У него есть помощники из числа калужских специалистов.

- Но с молодежной командой должен работать тренер, имеющий опыт в детско-юношеском футболе?

- С этим я соглашусь. В составе молодежного дубля должен быть тренер из детско-юношеской спортивной школы. Желательно старшего возраста. Мы этот вопрос неоднократно обсуждали.

Если специалист переживает за своих воспитанников, то мы готовы взять его в клуб на роль помощника старшего тренера. Это было бы великолепно. Мы сейчас ведем переговоры.

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