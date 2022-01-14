«Обнинск» разгромил команду из Чечни

В Махачкале проходят матчи пятого тура Высшей лиги «Б» национального чемпионата по волейболу среди мужских команд.

Накануне клуб «Обнинск» в драматичном матче уступил со счетом 2:3 хозяевам площадки – команде «Дагестан».

В пятницу, 14 января, волейболисты из наукограда провели второй поединок в Махачкале. «Обнинск» встречался со второй командой клуба «Грозный».

Спортсмены из наукограда на этот раз не испытали особых проблем. Представители Калужской области разгромили команду из Чечни со счетом 3:0 (25:15, 25:15, 25:12).

«Обнинск» сохранил лидерство в чемпионате России. В субботу, 15 января, наши волейболисты проведут второй матч с клубом «Дагестан».

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