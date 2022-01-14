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Калужский горнолыжник Александр Андриенко завоевал путевку на Олимпиаду в Пекине

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 14.01.2022 11:32 1 1574
Калужский горнолыжник Александр Андриенко завоевал путевку на Олимпиаду в Пекине

Горнолыжник Александр АНДРИЕНКО представит Калужскую область на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен занял 29 место на чемпионате мира и завоевал путевку на Игры. В пятницу, 14 января, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Мастер спорта России международного класса по горнолыжному спорту, воспитанник СШОР «Орленок» Александр Андриенко примет участие в XXIV Зимних Олимпийских играх! – написал Шапша. - Александр увлекся горными лыжами с детства. Андриенко - спортивная династия: мама и папа Александра – тренеры по горнолыжному спорту.

Для спортсмена эти Олимпийские игры станут вторыми. В 2018 году в Корее он должен был выступать, но во время тренировки получил травму, которая не позволила ему выйти на старт.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 14.01.2022 11:32 1 1574
Тэги: спорт олимпиада
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