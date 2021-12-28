В Калуге возобновила работу ледовая арена Дворца спорта

В Калуге во вторник, 28 декабря, возобновила работу ледовая арена Дворца спорта. Администрация учреждения сообщила, что массовое катание началось с 7 утра.

Допускать калужан на лед будут до 20:45.

Напомним, ледовая арена была закрыта для калужан с 15 ноября. Сначала там состоялся турнир по баскетболу 3х3, а затем начался ремонт.

- Начались протечки, - объясняли нам в министерстве спорта Калужской области. Подрядчик стал свой недочет устранять, и произошла еще одна протечка. Сейчас чинит. Так как это уже не основное строительство, а ремонт в рамках гарантийных обязательств, то и делают это в свободное время, малыми силами.

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