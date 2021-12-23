Обнинские теннисисты выиграли медали в Москве

В столице нашей стране прошел командный турнир Кубок городов России по пляжному теннису.

Успешно на этих соревнованиях выступили представители Калужской области. Спортсмены из Обнинска выиграла два комплекта бронзовых медалей. В женском парном разряде награды нашему региону принесли Людмила Никоян и Наталья Илюхина. У мужчин третье место на Кубке городов России заняли Роман Севостьянов и Лев Филаткин.

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