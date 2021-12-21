Обнинский пловец выиграл золото чемпионата мира

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершается в городе Абу-Даби. В пятый соревновательный день сборная России выиграла в Объединенных Арабских Эмиратах одну золотую медаль.

Пловец из Обнинска Андрей НИКОЛАЕВ выступил в предварительном заплыве комбинированной мужской эстафеты 4 по 50 метров. В финале россияне установили рекорд соревнований и финишировали в одно время со сборной США.

В итоге спортсменам двух сборных были присвоены золотые медали.

Таким образом, обнинский пловец Андрей Николаев стал чемпионом мира 2021 года.

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